الآلاف يتظاهرون للمطالبة بإقالة حاكم ولاية سودانية

الخرطوم / الخليج 365

شهدت مدينة الفولة في ولاية غرب كردفان، جنوبي السودان، الأحد، مسيرة تطالب بإقالة حاكم الولاية على خلفية سماحه بخروج ما يُعرف مسيرات "الزحف الأخضر" بالمدينة، التي تدعو لرحيل الحكومة الانتقالية.

والسبت، شارك الالآف في مسيرة بالفولة للمطالبة برحيل الحكومة الانتقالية وتحسين الأوضاع الاقتصادية، ضمن مسيرات "الزحف الأخضر"؛ التي تتبناها قوى إسلامية لـ"تصحيح مسار الثورة"، بينما يتهمها آخرون بأنها تابعة لحزب الرئيس المعزول عمر البشير.

وردا على مسيرة "الزحف الأخضر"، خرجت مظاهرة، اليوم، في الفولة، قال شهود عيان، للأناضول، إن الآلاف شاركوا فيها، بدعوة من ما يُعرف بـ"لجان المقاومة" في ولاية غرب كردفان.

وأفاد الشهود، بأن المتظاهرين حملوا الأعلام السودانية وجابوا شوارع الفولة، قبل أن يحتشدوا أمام مقر أمانة الحكومة بالولاية.

وذكروا أن المشاركين بالمسيرة طالبوا بإقالة حاكم غرب كردفان دخري الزمان عمر محمد، بعد سماحه، السبت، بخروج مسيرة تابعة لـ"الزحف الأخضر" بالخروج بالمدينة.

Advertisements

و"لجان المقاومة" تكونت من مواطنين في المدن والقرى السودانية، عقب اندلاع الاحتجاجات ضد نظام البشير، في 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة التظاهرات في الأحياء والمدن حتى عزل البشير في 11 أبريل/نيسان الماضي.

وكان أول موكب احتجاجي لـ"الزحف الأخضر" انطلق في 14 ديسمبر/ كانون أول الماضي، بالعاصمة السودانية الخرطوم، تلبية لدعوات عبر مواقع التواصل، تبنتها تيارات وأحزاب إسلامية، لـ"تصحيح مسار الثورة وتحقيق شعاراتها"، وفق القائمين عليها.

بينما اتهم المتحدث باسم "تجمع المهنيين السودانيين" محمد ناجي الأصم، في تصريحات سابقة، "المؤتمر الوطني" المنحل (حزب البشير) بالوقوف وراء هذه الدعوات.

وطالب آلاف المحتجين السودانيين بمدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة (وسط)، في 11 يناير/كانون ثاني الماضي، في ثاني مسيرة لـ"الزحف الأخضر"، برحيل الحكومة الانتقالية، و"عدم المساس بالشريعة الإسلامية".

وفي 21 أغسطس/آب 2019، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.