العثماني: المسلمون لن يقبلوا عاصمة لفلسطين غير القدس

الرباط / خالد مجدوب / الخليج 365

أكد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني أن "المسلمين لن يقبلوا نقل عاصمة فلسطين إلى أي مكان آخر خارج القدس".

جاء ذلك خلال كلمة للعثماني الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية" (قائد الائتلاف الحكومي) خلال فعالية للحزب في مدينة فاس (شمالي).

وشدد على أن "المسلمين لن يتنازلوا عن المسجد الأقصى"، حسب ما أفاد الموقع الإلكتروني لحزب "العدالة والتنمية".

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وأضاف العثماني قائلا: "لا بديل عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات السيادة الكاملة، عاصمتها القدس الشريف نهائيا".

ولفت إلى أن "موقف بلاده من القضية الفلسطينية واضح لا يتزعزع عن مكانه، وأن فلسطين للفلسطينيين".

والثلاثاء الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن "صفقة القرن"، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة التي رفضتها تركيا وعدة دول وكذلك السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.