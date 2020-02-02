عريقات: كوشنر يحاول تشويه مواقف القيادة الفلسطينية

أيسر العيس / الخليج 365

اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أن جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "يحاول تشويه مواقف القيادة الفلسطينية".

جاء ذلك في بيان له ردا على تصريحات صحفية لكوشنر، اتهم فيها الفلسطينيين بأنهم رفضوا الكثير مما قدمه ترامب لهم، وهاجم خلالها عريقات قائلا إنه "فشل فى عقد صفقات السلام".

وقال عريقات "تصريحات كوشنر تتنافى مع حقيقة ما تقوم به الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال (إسرائيل)".

وأضاف أن "كوشنر يحاول تشويه مواقف القيادة الفلسطينية المدعومة من جميع أبناء شعبنا والمؤسسات والمنظمات الدولية الرافضة لإملاءات هذه الإدارة".

وتابع: "كوشنر وأمثاله، ممن يريدون فرض الإملاءات، يعتقدون أنهم يستطيعون فرض أبرتهايد (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو على الشعب الفلسطيني للأبد".

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وشد عريقات على "وجوب إنهاء الاحتلال، وحل الدولتين على حدود عام 1967، وأن غير ذلك من حلول مصيرها إلى فشل".

واعتبر أن "عقد الاتفاقات والصفقات ليس هو النجاح، بل تحقيق السلام واستعادة حقوق شعبنا هي أولويات المفاوض الفلسطيني".

وخلال لقاء تلفزيوني له، أفاد كوشنر بأن "ترامب قدم الكثير لإسرائيل ويريد كذلك لفلسطين، وفي النهاية على الفلسطينيين أن يقوموا بشيء عقلاني".

وزعم أن "الخطة (صفقة القرن) تتضمن حدودا ومساحتها ضعف أراضيهم (يقصد الفلسطينيين)، كما تتضمن خطة اقتصادية تبلغ 50 مليار دولار، وتعطيهم عاصمة في القدس".

والثلاثاء الماضي، أعلن ترامب، عن "صفقة القرن"، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، بحضور نتنياهو.

وتتضمن الخطة التي رفضتها تركيا وعدة دول وكذلك السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

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