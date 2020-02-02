المغرب.. وقفات تضامنية في 3 مدن نصرة للمسجد الأقصى

الرباط / خالد مجدوب / الخليج 365

نظمت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، فجر الأحد، وقفات تضامنية أمام مساجد في 3 مدن، نصرة للمسجد الأقصى، ورفضا للممارسات الإسرائيلية بحقه.

وقالت الهيئة (غير حكومية)، في بيان، إن هذه الوقفات نُظمت بكل من مدن الجديدة والدار البيضاء ومكناس (شمال).

وتأتي الوقفات، التي شارك فيها المئات، تلبية لحملة "فجر الأمل" التي دشنت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رفضًا للإجراءات الأمنية التي تفرضها إسرائيل على المسجدين الأقصى والإبراهيمي في الخليل، ومحاولات السيطرة الكاملة عليهما.

وفي سياق متصل، تعتزم جمعيات وأحزاب ونقابات مغربية، تنظيم مسيرة شعبية بالرباط، الأحد المقبل، رفضا لـ"صفقة القرن" المزعومة.

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أعلنت ذلك "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين" (غير حكومية)، في بيان نشرته اليوم، عبر صفحتها على "فيسبوك".

ومن بين الهيئات المشاركة -إضافة إلى مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين- منظمات غير حكومية بينها "الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني"، و"المرصد المغربي لمناهضة التطبيع"، بجانب ممثلي أحزاب سياسية ونقابات وهيئات حقوق الإنسان ومنظمات مجتمع مدني.

وأوضح البيان أن هذه الفعالية تأتي "كرد صريح بالرفض القاطع والمطلق لما يسمى صفقة القرن، التي تستهدف تكريس الاحتلال وتهويد القدس، وجعلها عاصمة الكيان الغاصب، وتصفية القضية الفلسطينية".

والثلاثاء الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن "صفقة القرن"، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة التي رفضتها تركيا وعدة دول وكذلك السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.