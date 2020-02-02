وزير الخارجية الأمريكي يدعو البرهان لزيارة واشنطن

الخرطوم/ الخليج 365

تلقى رئيس مجلس السيادة بالسودان، عبد الفتاح البرهان، الأحد، دعوة رسمية من وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، لزيارة الولايات المتحدة، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

وقال إعلام مجلس السيادة الانتقالي، في بيان، إن "البرهان تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي، دعاه خلاله لزيارة الولايات المتحدة".

وأضاف أن "البرهان رحب بالدعوة ووعد بتلبيتها في القريب العاجل"، دون مزيد من التفاصيل.

وتسعى الخرطوم لشطب اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، المدرج عليها منذ عام 1993، لاستضافته الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة، أسامة بن لادن.

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ورفعت إدارة الرئيس دونالد ترامب، في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان منذ 1997.

وفي 21 أغسطس/ آب 2019، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (سابقا) وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.

ويأمل السودانيون في أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 نيسان/ أبريل الماضي عمر البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

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