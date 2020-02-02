العراق يمنع دخول الأجانب الوافدين من الصين

العراق/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، منع دخول الوافدين الأجانب من الصين إلى العراق، للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقالت الوزارة، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها "قررت منع دخول الوافدين الأجانب من الصين إلى البلاد".

وأضافت، أن ذلك يأتي "ضمن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها دول العالم لمواجهة فيروس كورونا الجديد، والتزاما منها بحماية مواطنيها من تأثيراته الكارثية وتداعياته السلبية على الصحة العامة وأمن البلاد".

وتقول السلطات، إنها لم تسجل حتى الآن أي إصابة بالفيروس، واتخذت جملة إجراءات وقائية للحيلولة دون دخول الوباء إلى البلاد.

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كما تعمل الحكومة على إجلاء رعاياها في "ووهان" الصينية، التي بدأ الفيروس بالانتشار منها على نطاق عالمي.

وكشفت الصين عن الفيروس الغامض لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، ووصل عدد الوفيات حتى الآن 305، وإصابة 14 ألفا و628 شخصا.

والخميس، أعلنت منظمة الصحة العالمية، حالة الطوارئ على نطاق دولي، لمواجهة تفشي الفيروس الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.



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