مظاهرة في محيط السفارة الأمريكية ببيروت رفضا لـ"صفقة القرن"

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365

تظاهر العشرات في محيط السفارة الأمريكية في منطقة عوكر التابعة لقضاء المتن (شمال بيروت)، الأحد، رفضًا لـ"صفقة القرن" المزعومة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، وسط إجراءات أمنية مشدّدة.

وبحسب ما أفاد به مراسل الخليج 365، فإن حالات إغماء واختناق وقعت في صفوف المتظاهرين، عقب استخدام قوات الأمن الغاز المسيل للدموع و"رذاذ الفلفل الحار" في محاولة لتفريقهم.

ووفق المراسل فقد تمكّن بعض المتظاهرين من اجتياز الأسلاك الشائكة المحيطة بالسفارة وإلقاء الحجارة باتّجاهها قبل أن يتم إبعادهم من قبل الأجهزة الأمنية المتواجدة في المكان.

ورفع المشاركون خلال التظاهرة الأعلام اللبنانية والفلسطينية، مُطلقين شعارات مندّدة بالسياسات الأميركية، ومشدّدين على أن القضيّة الفلسطينية هي قضية "الشرق الأوسط" الأم.

Advertisements

ونشرت السفارة الأمريكيّة بلبنان، السبت، بيانا تلقّت الخليج 365 نسخة منه، أشارت فيه الى أنها تتوقّع حصول مظاهرات ضد "خطّة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط".

وحذّرت السّفارة في بيانها موظّفيها الأمريكيين من دخول منطقة المظاهرات، داعية إيّاهم إلى "متابعة الموقع الالكتروني للسفارة والتحقق من البريد الإلكتروني لتلقي التنبيهات، وإتباع تعليمات السلطات المحلية".والثلاثاء الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن "صفقة القرن"، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة التي رفضتها تركيا وعدة دول وكذلك السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.