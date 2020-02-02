مقتل 8 عسكريين في الصومال بهجوم لـ"حركة الشباب"

مقديشو/ الخليج 365

قُتل 8 عسكريين في الصومال، الأحد، في هجمات نفذتها حركة "الشباب" الإرهابية على عدد من القواعد في منطقة "شبيلي الوسطى" جنوب شرقي البلاد.

وقال المسؤول العسكري في المنطقة حسان إبراهيم لمراسل الخليج 365، إن عناصر من حركة الشباب هاجمت عدة قواعد عسكرية في منطقة "شبيلي الوسطى".

وأضاف إبراهيم، أن الهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية في بلدة "كاليمو"، أسفر عن مقتل 8 عسكريين وإصابة 13 آخرين.

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وأشار إلى أن القوات الصومالية تمكنت من قتل 10 عناصر لحركة الشباب.

وأضاف أن الإرهابيين هاجموا أيضا عدة نقاط عسكرية أخرى، إلا أنه لم يتسن بعد معرفة عدد الضحايا.

ويخوض الصومال حربًا منذ سنوات ضد "حركة الشباب"، التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم "القاعدة"، تبنت العديد من العمليات الإرهابية التي أودت بحياة المئات.

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