عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

اقتحم عشرات المستوطنين، الأحد، المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية، بحراسة شرطية إسرائيلية.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في تصريح مكتوب، أرسلت نسخة منه لوكالة الخليج 365، إن "92 مستوطنًا إسرائيليًا اقتحموا ساحات المسجد الاقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية".

وتسمح الشرطة الإسرائيلية، منذ العام 2003، للمستوطنين باقتحام المسجد من خلال باب المغاربة، جميع أيام الأسبوع ما عدا يومي الجمعة والسبت.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.