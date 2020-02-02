شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نصائح جمالية لمحاربة الشيخوخة.. ما هي؟! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 لمحاربة علامات الشيخوخة والتقدم في العمر، إتبعي هذه التعليمات السهلة:

- أزيلي الماكياج كل ليلة للسماح للبشرة بالتنفس ليلاً. - استعملي مستحضر التونيك لشدّ المسام وتلطيف البشرة. Advertisements - دللي بشرتك بالكريم المحارب للتجاعيد والمصل المغذي. - واظبي على تقشير البشرة مرة كل أسبوع. - استعملي القناع المرمم للبشرة مرة كل أسبوع. - دلكي بشرتك كل يوم لتنشيط الدورة الدموية فيها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نصائح جمالية لمحاربة الشيخوخة.. ما هي؟! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.