لا تزيلوا خيوط الموز عند تناوله.. لهذا السبب!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

لا شك أن العديد من الناس يحبون الموز، تلك الفاكهة اللذيذة التي تحتوي على كميات عالية من البوتاسيوم فضلاً عن العديد من الفوائد الغذائية الأخرى، إلا أن مشكلة واحدة تعترضنا، ألا وهي تلك الخطوط التي تعرقل استمتاعنا بتك الفاكهة.



لكن لتلك الخطوط على ما يبدو أهمية قصوى، بحسب ما أكد الطبيب الأميركي والبروفيسور نيكولاس غيليت، مدير معهد دول للتغذية.

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وتسمّى هذه الخيوط "فلوم" phloem، تعتبر إحدى الوسائل المهمة التي تنقل العناصر الغذائية وتوزعها في العديد من النباتات والفواكه.

وتساعد هذه الأنسجة أو الخيوط على نشر العناصر الغذائية في فاكهة الموز لكي يستفيد بالتالي منها كل من يتناولها.

ولفت الطبيب غيليت، بحسب ما أوردت صحيفة "ديلي ميل" إلى أن هذه الخطوط غنية بالألياف لربما أكثر من الموزة الكاملة. وأضاف أنه من الممكن تناولها بشكل طبيعي.