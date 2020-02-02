مسلحون يقتلون العشرات شرق الكونجو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت حكومة الكونجو الديمقراطية، إن أشخاصاً يشتبه بأنهم متطرفون، قتلوا ما لا يقل عن 62 مدنياً في سلسلة هجمات الأسبوع الماضي شرقي البلاد حيث يشن الجيش حملة على المتمردين. ويأتي تصاعد العنف، بعد فترة هدوء نسبي في مطلع يناير/ كانون الثاني، ما يقوض ادعاءات الحكومة بإحراز تقدم أمني ضد جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة الأوغندية المتشددة التي تنشط في إقليم بيني.

وقالت منظمة «سيبادهو» الحقوقية إن القوات الديمقراطية المتحالفة قتلت 74 مدنياً على الأقل، من بينهم نساء وأطفال كثيرون، بأسلحة بيضاء وبنادق في هجمات انتشرت في نحو عشر قرى في أقل من 48 ساعة. وقال الجيش إنه حقق تقدماً كاسحاً على الجماعة وقتل العديد من كبار قادتها وسيطر على الكثير من معسكراتها في منطقة غابات كثيفة قرب الحدود الأوغندية.

لكن القوات الديمقراطية المتحالفة، التي وصلت للكونجو من أوغندا في التسعينات، تمكنت من النجاة من حملات متكررة شنتها القوات الكونجولية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ثم انتقمت من مدنيين.

وأعلنت الحكومة في بيان بعد اجتماع لمجلس الوزراء، أن عدد القتلى 62 دون أن تقدم مزيداً من التفاصيل. وأضافت أن الجيش «يفكك شبكات المتواطئين والوكلاء الآخرين بفضل المعلومات التي قدمها المعتقلون من مقاتلي القوات الديمقراطية المتحالفة».