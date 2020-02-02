شكرا لقرائتكم خبر عن عمان والسعودية تعلقان رحلاتهما إلى الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت سلطنة عمان وشركة الخطوط الجوية السعودية، الأحد، تعليق الرحلات إلى الصين بسبب عدوى فيروس كورونا. وتواجه الصين عزلة متزايدة جراء القيود المتعلقة بالسفر إليها وتعليق الرحلات الجوية مع استمرار تزايد أعداد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد.

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