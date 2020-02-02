«المتحرش الدميم».. تفتح النار على رئيس الإكوادور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: عبير حسين

أثارت تصريحات لرئيس الإكوادور لينين مورينو قال فيها إن النساء ضحايا التحرش الجنسي لا يبلغن عما يتعرضن له، إلا إذا كان المتحرش دميماً، حالة من الغضب الواسع على منصات التواصل الاجتماعي، دفعته إلى التغريد معتذراً من النساء قائلاً: «أعتذر عن تصريحات أسيء فهمها. أنا أرفض كل أشكال العنف ضد المرأة». كان مورينو قال صراحة الجمعة الماضي خلال مؤتمر في ثاني أكبر مدن الإكوادور: إذا كان الشخص وسيماً، لا تعتبر النساء تجاوزاته تحرشاً. وأضاف: جيد أن تبلغ النساء عن حالات التحرش، لكنهن غالباً ما يشعرن بالغضب إذا كان المتحرشون دميمين. انتشرت تصريحات مورينو بسرعة هائلة، ليتداولها مئات الآلاف عبر العالم، الذين نقلوا مقتطفات من لقائه مع مستثمرين في مؤتمر بمدينة غواياكيل، وكان من بين ما قاله: الرجال مهددون دائماً بأن توجه لهم اتهامات زائفة بالتحرش. ليواجه بعاصفة غضب نسائية عالمية، اضطرته للاعتذار عبر سلسلة من التغريدات، كان من بينها: لم أقصد أبداً التهوين من مشكلة خطيرة تعاني منها النساء مثل العنف والتحرش.