بلومبيرج يقترح فرض ضرائب أعلى على الأثرياء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اقترح المرشح الديمقراطي المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية، الملياردير مايكل بلومبيرج رفع الضرائب على الأمريكيين الأثرياء والشركات، بما في ذلك فرض ضريبة جديدة على الأشخاص الذين يكسبون أكثر من خمسة ملايين دولار سنوياً. ودعا جميع المرشحين الديمقراطيين الرئيسيين إلى دعم اقتراحه بفرض ضرائب أعلى على الأثرياء. وتقدر حملة بلومبرج الانتخابية، أن الإجراءات الضريبية المقترحة ستجمع نحو خمسة تريليونات دولار خلال عشر سنوات.

وتتشابه مقترحات بلومبيرج مع مقترحات جو بايدن الذي يؤيد إعادة فرض الضرائب التي تم تخفيضها على الأمريكيين الأثرياء في عهد ترامب، وكذلك فرض ضريبة أعلى على الأرباح التي يحققها الأثرياء على مبيعات الأصول، إضافة إلى رفع الضريبة على الشركات من 21 في المئة إلى 28 في المئة.