عراقيون يرفضون رئيس الوزراء الجديد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت مدن جنوب العراق الأحد احتجاجات شارك فيها شباب غاضبون، رافضون لتكليف وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي، الذي يؤكد أنه مستقل، تشكيل الحكومة العراقية. وأعلن علاوي مساء السبت عن توليه منصب رئيس الوزراء، بعد مرور أربعة أشهر على اندلاع الاحتجاجات المناهضة للنظام، وشهرين على استقالة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي تحت ضغط الشارع. وطالب المتظاهرون بتسمية رئيس وزراء مستقل سياسياً لم يعمل في الحكومة، ويعتبرون أن ذلك لا ينطبق على علاوي.

في مدينة النجف، رفع متظاهرون الأحد لافتة تقول «محمد علاوي مرفوض، بأمر الشعب». وأمضى شبان يضعون أقنعة على وجوههم، الليل وهم يشعلون إطارات سيارات في الشوارع تعبيراً عن غضبهم لتكليف علاوي. وما زالت الشوارع الرئيسية داخل النجف بالإضافة إلى الطرق الخارجية مغلقة صباح الأحد بإطارات مشتعلة.

وفي مدينة الكوت (170 كلم جنوب شرق بغداد)، خرج المئات في تظاهرة حاشدة حاملين لافتات كتب عليها «نرفض تكليف علاوي لرئاسة الحكومة» كما هتفوا «المجرب لا يجرب» و «لا تنصيب لحكومة محاصصة».

وفي مدينة الديوانية جنوب العراق، توجه متظاهرون إلى المقار الحكومية للمطالبة بإغلاقها وتوقفها عن العمل، فيما بدأ طلاب ثانويات وجامعات اعتصامات.

وفي الحلة (100 كلم جنوب بغداد)، أغلق متظاهرون طرقاً رئيسية وجسوراً بإطارات مشتعلة رافعين صوراً لعلاوي وهاتفين «علاوي ليس اختيار الشعب». وأفاد شهود عيان بتوقف العمل في أغلب المؤسسات الحكومية والتعليمية في المدينة.

ووفقاً للدستور، أمام علاوي شهر واحد لتشكيل حكومته، ويعقب ذلك تصويت على الثقة في البرلمان. وفي أول خطاب رسمي وجهه علاوي للعراقيين، تعهد بتنفيذ مطالب الشارع، وخصوصاً الانتخابات المبكرة وحقوق ضحايا التظاهرات.