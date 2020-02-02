«ونتشو» الصينية تفرض قيوداً على تنقلات السكان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فرضت مدينة ونتشو شرقي الصين، الأحد، قيوداً مشددة على تنقلات سكانها البالغ عددهم 9 ملايين نسمة، وأغلقت عدداً كبيراً من طرقاتها الرئيسية في محاولة لاحتواء فيروس كورونا المستجد الذي يتفشى بوتيرة سريعة في المدينة الواقعة خارج بؤرة الوباء.

وبموجب الإجراءات الجديدة، يسمح لفرد واحد فقط من كل أسرة بالخروج من المنزل مرة واحدة كل يومين لشراء الضروريات. كما أغلقت السلطات أيضاً 46 من محطات تحصيل الرسوم على الطرقات السريعة المدفوعة، ما يعني أن استخدام هذه الطرقات أصبح مستحيلاً، كما أوقفت وسائل النقل المشترك بأسرها ومنعت سير الحافلات التي تسير لمسافات طويلة.

وتنص الإجراءات الجديدة أيضاً على إغلاق كل الأماكن العامة مثل دور السينما والمسابح. كما منعت السلطات الشركات من فتح أبوابها مجدداً قبل 17 الجاري، في حين أغلقت كل المؤسسات التعليمية لغاية الأول من مارس/آذار.

وتقع المدينة في تشيجيانغ، ثاني مقاطعة من حيث عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بعد مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء، وتبعد حوالي 800 كيلومتر عن ووهان، ويبلغ عدد المصابين بها حوالي 265 شخصاً.