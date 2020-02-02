شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يعثر على معلمة "فيديو استقبال الطلاب" بالإمارات.. وهذا ما فعله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأحد، وكرم خلال الاجتماع، معلمة إماراتية كان قد نشر فيديو عبر حسابه بتويتر يبحث عنها بعد انتشار فيديو لها تستقبل الطلاب فى المدرسة بطريقة مميزة.

وقال بن راشد عبر حسابه الرسمى بتويتر :"ترأست اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء كان أول بنوده تكريم شيخة النعيمي مع أمها، إخصائية اجتماعية في إحدى مدارس العين ضربت مثالا عظيمة كيف يمكن أن تكون المدرسة حضنا دافئا .. ومصدراً للطاقة الإيجابية .. ومحضنا تربويا يتربى فيه أولادنا.. شاهدناها جميعا كيف تبدأ اليوم الدراسي مع طلابنا".

وتابع قائلا :"أثلجت شيخة النعيمي صدورنا جميعا، بإيجابيتها، وطاقتها، وحنانها، وتعاملها مع أبناء الوطن كأنهم أبناءها وأطفالها.. هي مثال وقدوة ليس فقط لمدارسنا بل حتى لمؤسساتنا الحكومية ... قدمنا لها وسام رئيس الوزراء وترقية استثنائية فورية وشكر خاص ضمن جلسة مجلس الوزراء".

واستمر :"كما اعتمدنا اليوم ضمن المجلس تعيين ٣٣ شاب وشابة من أبناء الوطن في مجالس ادارات المؤسسات الاتحادية، تمكيناً لهم، وتعليماً، وتجهيزاً، ليستلموا الراية بعد سنوات قليلة بإذن الله، واعتمدنا اليوم إنشاء مجلس لجودة الحياة الرقمية، بهدف حماية البيئة الرقمية في الدولة وحماية أطفالنا وشبابنا من كل ما يسىء في هذه البيئة التي يقضي فيها الجميع ساعات طويلة كل يوم، واعتمدنا اليوم انشاء لجنة خطة الخمسين التنموية برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد ولجنة احتفالات فعاليات اليوبيل الذهبي برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد ... سيبدأ العمل فوراً للاستعداد للخمسين عاما القادمة".



الشيخ محمد بن راشد

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حاكم دبى



محمد بن راشد

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، قد احتفى ببداية يوم دراسى فى الإمارات، ونشر فيديو عبر حسابه بتويتر، لطلاب يبدأون يومهم الدراسى بابتسامة وطاقة إيجابية وتفاؤل، والسبب هو معلمة تبث روح إيجابية فى الطلاب، وطالب متابعيه عبر تويتر مساعدته فى العثور على المعلمة.



الشيخ محمد بن راشد والمعلمة



حاكم دبى يترأس جلسة مجلس الوزراء

ونشر بن راشد آل مكتوم عبر تويتر فيديو لطلاب يبدأون يومهم الدراسى بحماس، وعلق على الفيديو: "بداية يوم دراسى فى الإمارات... البداية تكون مختلفة عندما تكون مع مدرّسة تحمل روحا جميلة... وكلمة طيبة ... وابتسامة صادقة.. وتفاؤلا وطاقة إيجابية حقيقية تبثها لأبنائها وأحبابها الطلبة... نبحث عنها لمن يعرفها؟.