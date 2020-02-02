من بينها شلل في الوجه.. ما الآثار الجانبية لـ“البوتوكس“؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

أصبح ”البوتوكس“ أساسيا في عالم التجميل والعناية بالبشرة، إلى جانب الأقنعة وغيره من روتين العناية بالبشرة، ففي حين أنه يدخل في علاج بعض الحالات الصحية، مثل تصلب العضلات والصداع النصفي المزمن والتعرق المفرط وغيره، إلا أنه لا غنى عند كثيرات عن ”البوتوكس“ لتجديد نضارة البشرة وإشراقها.



فمن تقليل التجاعيد والخطوط الرفيعة إلى التخلص من ترهل البشرة وغيره من المشاكل، تلجأ غالبية النساء إلى ”البوتوكس“ للحصول على مظهر شاب، ولكنهن يجهلن أنه لا يخلو من المشاكل، لكن مجلة ”ذا هيلث سايت“ الطبية، كشفت عن آثار جانبية لـ ”البوتكس“.

كدمات مؤقتة

تعد من أكثر الآثار الجانبية شيوعا لـ ”البوتكس”، فبعد حقنه، قد تصاب السيدة بكدمات وألم بعض الشيء في موقع الحقن، وسيظل فترة مؤقتة، وفي حالات نادرة قد يحدث صداع ولا يزول سوى خلال 24-48 ساعة.

رد فعل تحسسي

قد يسبب ”البوتوكس“ رد فعل تحسسي، يشمل الشعور بقشعريرة وحكة، بالإضافة إلى صفير أثناء التنفس وصعوبة التنفس أيضا، كما قد يحدث تورم في الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق.

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أعراض شبيهة بالأنفلونزا

إضافة إلى رد الفعل التحسسي، قد ينتج عن ”البوتوكس“ أعراض شبيهة بالأنفلونزا، بما في ذلك الحمى والقشعريرة وآلام الجسم، بجانب السعال وحتى عدوى الجهاز التنفسي، وقد تظهر هذه الأعراض في غضون ساعات أو أيام بعد الحقن، وقد تستمر لمدة 3-5 أيام.

شلل في الوجه

عند حقن ”البوتوكس“ لتقليل التجاعيد، عادة ما يحدث شلل في الوجه، حيث يؤثر هذا الإجراء على تعبيرات الوجه، وقد تواجه السيدة صعوبة في الضحك أو الابتسام أو إظهار أي مشاعر أخرى، كما قد يؤدي إلى مشاكل في الغدد المنتجة للدموع بالعين.

تهدل الجفون

عند حقن ”البوتوكس“ بالقرب من منطقة العين، قد يحدث تهدل أو تدل في الجفون، كما قد تصبح الحواجب غير متساوية، ويحدث جفاف في العين وفرط في الدموع.

التسمم

في حالات نادرة، قد يؤدي التعرض لتركيزات عالية من مادة ”البوتيولينام“ المستخدمة في ”البوتوكس“، إلى الإصابة بأحد أنواع التسمم يُعرف باسم ”التسمم السجقي“، وهي حالة خطيرة تهدد الحياة، وإذا تُركت دون علاج، قد تؤدي إلى فشل الجهاز التنفسي والوفاة.