20 ألف دولار لمن يكتشف ثغرة أمنية في "إكس بوكس لايف"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة مايكروسوفت عن مكافأة مالية كبيرة تصل إلى 20 ألف دولار لمن يكتشف ثغرة أمنية خطيرة في شبكة وخدمات ألعاب الكمبيوتر التابعة لها "إكس بوكس لايف".



وقالت: "قيمة المكافأة تتحدد على أساس مدى خطورة الثغرة التي يتم كشفها ومدى اكتمال التقرير الذي يقدمه مكتشف الثغرة إلى الشركة حتى يمكن التعامل مع الثغرة بسهولة".

Advertisements

وأشار موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أنه مثل كل برامج مكافآت اكتشاف الثغرات في البرامج والأجهزة الرقمية، فإن مايكروسوفت تبحث عن ثغرات أمنية محددة خطيرة في "إكس بوكس لايف". فمثلا ستدفع الشركة مكافأة لمن يكشف عن طريقة لتشغيل كود أو شفرة غير مرخصة على أجهزة خادم مايكروسوفت.

كما أعلنت مايكروسوفت عن عدة أنواع من الثغرات ونقاط الضعف التي لن تدفع أي مقابل لكشفها ومنها هجمات "دي دوس" أو أي شيء يتضمن تتبع موظفي مايكروسوفت أو مستخدمي إكس بوكس أو الدخول إلى أجهزة الخادم للحصول على معلومات أساسية مثل اسم الجهاز أو رقم بروتوكول الإنترنت (آي.بي) الداخلي الخاص به.

وأشار موقع "تك كرانش" إلى أن هذا البرنامج ليس الأول من نوعه بالنسبة لمايكروسوفت، حيث إن لديها برامج مماثلة لمكافأة من يكتشف ثغرات برنامج تصفح الإنترنت "مايكروسوفت إيدج" أو حزمة تطبيقات "أوفيس 365" وغير ذلك.