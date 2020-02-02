شاركون تطلق فأرة الألعاب Light² 200 الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

أعلنت شركة شاركون عن إطلاق فأرة الألعاب Light² 200 الجديدة، التي تعد باكورة إنتاجها من فئة وحدات الفأرة خفيفة الوزن؛ حيث لا يتعدى وزن الفأرة الجديدة 62 غراماً وتمتاز بكابل فائق المرونة وتصميم يعتمد على الوحدات التركيبية. وتروج الشركة الألمانية للفأرة الألعاب الجديدة باعتبارها واحدة من أخف فأرات الألعاب في السوق بفضل اعتمادها على تصميم قرص العسل الثابت في الأجزاء الجانبية والسفلية والعلوية، وتشتمل باقة التجهيزات على خمس أرجل PTFE قابلة للانزلاق، ويتم توصيل الفأرة بالحاسوب عن طريق كابل USB مرن ومغطى بالنسيج. وبفضل التصميم القائم على الوحدات التركيبية فإنه يمكن استبدال الجزء العلوي المغناطيسي، الذي يمتاز بتصميم قرص العسل، بغطاء مغلق بسهولة، والذي يتوفر ضمن باقة التوريد، علاوة على أنه يمكن فتح جسم الفأرة لتنظيفه بسهولة، كما يمكن استبدال الزر الأسود المثبت مسبقا بزر آخر مطابق باللون الأزرق أو بمفتاح أحمر أكثر ارتفاعاً. وتعتمد فأرة شاركون Light² 200 الجديدة على مستشعر PMW3389 من شركة Pixart يعمل بدقة تصل إلى 16000 نقطة في البوصة، يأتي الزر الأيسر والأيمن من شركة Omron، ويصل العمر الافتراضي لهذه الأزرار حوالي 20 مليون نقرة. وأعلنت شركة شاركون عن طرح فأرة الألعاب Light² 200 الجديدة في الأسواق العالمية اعتباراً من الآن بسعر يبلغ 50 يورو.

