قرقاش يعلق على "مفردات تركية" ضد السعودية

دبي - بواسطة محمد فارس © NGH/JV وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاشقرقاش يعلق على "مفردات تركية" ضد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاشقرقاش يعلق على "مفردات تركية" ضد السعودية

نشر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، تغريدة على "تويتر"، اليوم الأحد، انتقد فيها الخطاب السياسي "المتدني" لمسؤولين أتراك قال إنهم هاجموا دولا خليجية في تصريحاتهم.

وقال قرقاش إن "اللغة السياسية المتدنية للمسؤولين الأتراك والتي أصبحت سمة من سمات خطابهم تجاه دول الخليج العربي وقادته مؤسفة".

وأضاف "مفردات تسعى للتغطية على واقع لا يمكن تغطيته، ألا وهو أن أنقرة هي التي تتدخل في الشأن العربي وتعيد إنتاج أوهام استعمارية ولى زمنها".

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وتأتي تصريحات قرقاش بعد يوم واحد من مهاجمة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للملكة السعودية قائلا "إنني أحزن عند النظر إلى مواقف الدول الإسلامية، وعلى رأسها السعودية، حيث لم يصدر منها أي تصريح (رافض لصفقة القرن)، فمتى سنسمع صوتكم؟.. القدس هي مفتاح السلام العالمي كما كانت منذ آلاف السنوات، إذا سقط رمز السلام فإن مسؤولية ذلك تقع على عاتق العالم بأسره".

وربط أردوغان بين القدس ومكة، قائلا: "إذا لم نتمكن من حماية خصوصية المسجد الأقصى، فلن نتمكن غدا من منع تحول عيون الشر نحو الكعبة، لذلك نعتبر القدس خطنا الأحمر".

المصدر: "تويتر" + RT