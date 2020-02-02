الكويت تسلم إيران والعراق 143 سجينا من مواطنيهما

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كشفت مصادر أمنية كويتية مطلعة، أن وزارة الداخلية الكويتية سلمت بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية الكويتية، إيران والعراق 143 سجينا من مواطنيهما، فيما خاطبت 7 دول أخرى لتسلم عدد من سجنائهم.
وأوضحت المصادر - في تصريح صحفي اليوم - أنه جرى تسليم إيران 130 سجينا إيرانيا كانوا محبوسين في السجن المركزي بالكويت؛ وذلك على ثلاث دفعات، في حين جرى تسليم العراق 13 سجيناً عراقيا؛ مشيرا إلى أن تسليم السجناء جرى في إطار اتفاقية تبادل السجناء الثنائية الموقعة بين الكويت وكلا البلدين.
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فيديو مقدم من CNBC Arabia
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كيف أثر إدراج سهم بورصة الكويت على السوق الأول؟
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وأشارت المصادر، إلى أن جميع السجناء الذين تم تسليمهم هم ممن ارتكبوا جرائم بسيطة أو بلغوا مراحل عمرية متقدمة، وأصبحوا عبئاً من ناحية التكلفة المالية للسجن، وتقديم الرعاية الصحية لهم، مشددة على أنه لم يتم تسليم أي سجناء في قضايا أمن الدولة.
وأوضحت المصادر، أن السلطات الكويتية خاطبت عددا من الدول من بينها باكستان والهند وسيلان وبنجلادش، لتسلّم سجناء من رعاياها؛ وذلك في إطار الدور البارز للكويت في العمل الإنساني من جانب، ومعالجة تكدّس السجناء داخل السجن المركزي من جانب آخر.
وتابعت المصادر قائلة، إن هناك شروطا محددة يجب التوافق عليها في عملية تسليم السجناء، أبرزها موافقة السجين على استكمال المدة المتبقية من الحكم الصادر بحقه في موطنه، إلى جانب موافقة دولته على تسلّمه، وكذلك موافقة الدولة المسجون بها.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.