دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady ادوبي تكشف عن Productions اداة جديدة لبرنامج بريمير برو سي سي ٢٠٢٠

في مهرجان صندانس السينمائي 2020 عرضت ادوبي للمرة الأولى اداة Productions وهي مجموعة ميزات جديدة ستتوفر قريباً في بريمير برو سي سي ٢٠٢٠ والتي توفر أدوات جديدة لإدارة المشاريع ومشاركة الأصول بينها والحفاظ على كل شيء منظم سواء كنت تعمل بمفردك أو تتعاون مع فريق. © القيادي ادوبي تكشف عن Productions اداة جديدة لبرنامج بريمير برو سي سي ٢٠٢٠

تم تصميم Productions من الألف إلى الياء بإسهام كبار صانعي الأفلام

وفرق تحرير الفيديو في هوليوود، قبل الإعلان عن هذه الادوات تم اختبارها

في عدة انتاجات سينمائية ضخمة مثل Terminator: Dark Fate

و Dolemite is My Name وتم استخدام تصميمات خاصة لهذه الاداة

في افتتاحية فيلم MANK للمخرج David Fincher. * شاهد الفيديو التقديمي لـ Productions ثم تابع القراءة…

إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO تخطي الإعلان

* إدارة المشاريع الكبيرة مع الإنتاج

تتيح Productions للمستخدمين تقسيم المشاريع الكبيرة أو المعقدة إلى أجزاء أصغر،

على سبيل المثال يمكن لفريق التحرير الذي يعمل على فيلم تنظيم سير العمل بين Reels و Scenes.

© alqiyady ادوبي تكشف عن Productions اداة جديدة لبرنامج بريمير برو سي سي ٢٠٢٠

يمكن تجميع الاعمال التي تتكون من حلقات حسب الموسم، لذلك من السهل الوصول

إلى العروض الأخرى لاسترداد أشياء مثل العنوان الافتتاحي أو العناصر الصوتية،

يمكن للوكالات تخصيص الإنتاج لكل عميل حتى يتمكنوا من الرجوع بسرعة الى الملفات

وتعديلها وادراجها في المشاريع الحالية. * منظمة ومتزامنة

تجدر الإشارة إلى أن محرري الفيديو يمكنهم إعادة استخدام ملفات المشروع

ضمن إنتاجهم دون صناعة تكرارات، هذا يساعدهم على إبقاء المشاريع الفردية

خفيفة وسريعة.

توفر لوحة Productions الجديدة في بريمير برو سي سي ٢٠٢٠ مركز قيادة

لإدارة سير العمل متعدد المشروعات، أي مشاريع تضيفها إلى مجلد Productions

تصبح جزءًا من الإنتاج.

Advertisements

© alqiyady ادوبي تكشف عن Productions اداة جديدة لبرنامج بريمير برو سي سي ٢٠٢٠ اكتشف ايضاً | ميزة Auto Reframe القادمة لبرنامج ادوبي بريمير برو سي سي

سواء كنت تعمل على نظام التشغيل MacOS أو ويندوز فإن أي تغييرات تجريها

على وحدة التخزين تنعكس في Premiere Pro وكذلك يتم تطبيق جميع التغييرات

على وحدة التخزين، تحافظ مجموعة الميزات الجديدة على مزامنة كل شيء. * مصممة للتعاون

باستخدام التخزين المحلي المشترك، يمكن أن يعمل العديد من المحررين في مشاريع

مختلفة في نفس الإنتاج، يضمن قفل المشروع عدم قيام أي شخص بالتعديل فوق عملك،

لا يزال بإمكان زملائك الوصول إلى مشروعك ونسخ المحتوى منه لكنهم لا يستطيعون

إجراء تغييرات حتى تنتهي من التعديل.

© alqiyady ادوبي تكشف عن Productions اداة جديدة لبرنامج بريمير برو سي سي ٢٠٢٠

تشترك جميع المشروعات في الإنتاج في نفس الإعدادات بما في ذلك الـ Scratch Disk،

هذا يعني أن معاينة الملفات التي يقدمها محرر واحد متاحة لجميع المحررين

الذين يستخدمون هذا المشروع مما يضمن التشغيل السلس وتوفير الوقت للفريق بأكمله،

تمنح لوحة Productions المستخدمين عرضًا رائعًا لجميع مشاريعهم وتوضح

من الذي يعمل على ما يمكن لفريق كامل من محرري الفيديو من تتبع تقدمهم. * الأمن: يمكنك التحكم في الوسائط الخاصة بك

مع Productions يمكنك التحكم الكامل في المحتوى الخاص بك، يمكن أن تعمل

مشاريعك وأصولك بالكامل على وحدة التخزين المحلية لديك، لا يوجد شيء على السحابة

ما لم تضعه هنا، إذا لزم الأمر يمكنك القيام بكل عملك دون اتصال بالإنترنت. * الأدوات الحديثة لصانعي الأفلام الثوريين

تتطور تطبيقات Adobe باستمرار وتلبي احتياجات العالم الحقيقي لصانعي الأفلام،

ستوفر Productions للمحترفين ورواة القصص الطموحين على حد سواء

أدوات جديدة تحافظ على النظام وإدارة المشاريع بكفاءة والتعاون بسهولة.

ليس هناك تاريخ إطلاق محدد للإنتاج حتى الآن، كل ما نعرفه هو أن هذه الاداة

الجديدة ستكون متاحة في Premiere Pro CC 2020 ، وربما مع التحديث

الرسمي التالي لتطبيقات كرييتف كلاود في معرض NAB 2020.

The post ادوبي تكشف عن Productions اداة جديدة لبرنامج بريمير برو سي سي ٢٠٢٠ appeared first on Creative School Arabia.

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي