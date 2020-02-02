شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس السيادة السودانى يتلقى دعوة لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، دعوة رسمية لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية.وذكر مجلس السيادة السوداني، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو دعا - في اتصال هاتفي اليوم ، الأحد ، البرهان إلى زيارة الولايات المتحدة الأمريكية؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

ورحب الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالدعوة، ووعد بتلبيتها في القريب العاجل.

من جهة أخرى، بدأ رئيس وزراء السودان ،ـ الدكتور عبدالله حمدوك، اليوم الأحد، زيارة إلى جيبوتى، تستغرق يومين، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس الجيبوتى إسماعيل عمر جيلى.

رافق حمدوك فى الجولة كل من السفير عمر بشير مانيس وزير شئون مجلس الوزراء السودانى، ومدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة السوداني، والفريق ركن جمال الدين عبدالحميد المدير العام لجهاز المخابرات.

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وكان في استقبال رئيس وزراء السودان نظيره الجيبوتي عبدالقادر كامل، وعدد من المسئولين وأعضاء السفارة السودانية بجيبوتي، وفور وصوله بحث حمدوك مع نظيره الجيبوتي العلاقات المشتركة بين البلدين وسبل تطويرها.

وكان رئيس مجلس الوزراء السوداني، الدكتور عبد الله حمدوك، التقى أمس السبت، مع رئيس فريق الوساطة من جنوب السودان، مستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية توت قلواك، وأكد حرص حكومته على دعم وإنجاح مفاوضات السلام السودانية بجوبا، من أجل الوصول إلى سلام شامل بالبلاد.