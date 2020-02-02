شكرا لقرائتكم خبر عن 10 ملايين دولار تكلفة نقل 10 طلاب سعوديين من الصين إلى وطنهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد تقرير لقناة العربية بثته قبل قليل، أن تكلفة نقل 10 طلاب سعوديين من "ووهان الصينية" بلغ نحو 10 ملايين دولار أمريكي، وكانت السلطات السعودية أكدت أن الطلاب السعوديين العشرة الذين تم إجلاؤهم من الصين ليس لديهم أي أعراض لكورونا، مشيرة إلى أن الطلاب الذين تم إجلاؤهم من "ووهان" الصينية سيبقون تحت الحجر الصحي احترازيا.

ومن جانبه قال وزير الخارجية السعودي: "نثمن جهود السلطات الصينية في إجلاء 10 من طلابنا من ووهان"، لافتا إلى أن هناك إجراءات صحية احترازية بمطار الرياض مع وصول الطلاب.

وكشفت منظمة الصحة العالمية فى مؤتمر صحفى اليوم الأحد بالقاهرة، عن إحصائيات ومعلومات غاية فى الأهمية عن فيروس كورونا الذى تسبب مؤخرا فى خلق حالة من الرعب العالم، مؤكدة أنه ليس لديها معلومات كافية عن الفيروس القاتل.. نرصد فى السطور التالية آخر الإحصائيات والمعلومات عن كورونا وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

1- عدد الحالات المؤكدة بالإصابة وصلت إلى 11953 أغلبها فى الصين.

2- وجود 6 أفراد 4 منهم من أسرة واحدة فى الإمارات العربية المتحدة.

3- فيروس كورونا يتطور لدى 20 % من المصابين.

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4- وفاة 2 من كل 100 مصاب بالفيروس.

5- 24 دولة انتشر فيها فيروس كورونا والإمارات هى الوحيدة بمنطقة شرق المتوسط.

6- لا توجد إصابات بين المصريين بفيروس كورونا.

7- لا يمكن التنبوء بانتشاره بالعالم.

8 معظم البلدان ستكون مجهزة بكواشف فيروس كورونا خلال الأسبوع.

9 إقليم الشرق الأوسط يعد من المناطق الأكثر خطورة نظرًا لعدة أسباب منها الرحلات الجوية القادمة من الصين بشكل مباشر وغير مباشر.

10 - 4 دول لديها القدرة على تشخيص الفيروس.

ومن أهم التوصيات المؤقتة التى أصدرتها منظمة الصحة العالمية : الإسراع في إنتاج اللقاحات والعلاجات وكواشف التشخيص، ومجابهة الشائعات والمعلومات الخاطئة، ومراجعة أنظمة الترصد بالدول والوقوف على مواطن الضعف وتقييم الموارد المطلوبة للعزل وللاهتمام بالحالات المصابة وأيضا لمنع انتقاله بين الأفراد، ودعم الدول ذات الأنظمة الصحية الضعيفة، مشاركة الدول للبيانات والمعلومات مع منظمة الصحة العالمية، والتعاون المشترك والتضامن والتنسيق بين الدول، كون الخطر يواجهنا جميعا.