شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية: بقاء طلابنا القادمين من الصين في الحجر من 15 إلى 20 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وزارة الصحة السعودية أنها ستقوم بكافة الإجراءات الطبية الاحترازية للطلاب خلال مكوثهم في مقر الحجر الطبي، وستتم ملاحظتهم بشكل دقيق من 15 إلى 20 يوماً تقريباً، وهي المدة التي يحتضنها الفيروس داخل الجسم البشري، حتى التأكد من سلامتهم، وفق موقع "العربية نت".

‏ومن جانبه نشر وزير الصحة، توفيق الربيعة، على تويتر، اليوم الأحد، إنه "بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ومتابعة ولي العهد وحرصاً منهم على صحة المواطنين، استقبل الفريق الطبي الطلاب السعوديين الذين وصلوا إلى الرياض قادمين من ووهان- الصين حيث سيجري اتخاذ الإجراءات الاحترازية بعزلهم لمدة أسبوعين وعمل الفحوصات لهم"، متمنياً لهم الصحة والعافية.

بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ومتابعة سمو ولي العهد حفظهم الله وحرصًا منهم على صحة المواطنين، استقبل الفريق الطبي الطلاب السعوديين الذين وصلوا إلى الرياض قادمين من ووهان- الصين حيث سيجري إتخاذ الإجراءات الإحترازية بعزلهم لمدة أسبوعين وعمل الفحوصات لهم، متمنيًا لهم الصحة

والعافية

— توفيق الربيعة (@tfrabiah)

بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ومتابعة سمو ولي العهد حفظهم الله وحرصًا منهم على صحة المواطنين، استقبل الفريق الطبي الطلاب السعوديين الذين وصلوا إلى الرياض قادمين من ووهان- الصين حيث سيجري إتخاذ الإجراءات الإحترازية بعزلهم لمدة أسبوعين وعمل الفحوصات لهم، متمنيًا لهم الصحة والعافية — توفيق الربيعة (@tfrabiah) February 2, 2020

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كما أفاد التلفزيون الرسمي السعودي بأن السلطات الصينية وافقت على رحلة الطيران الخاصة التي أعادت الطلاب إلى المملكة.

يذكر وزير الخارجية السعودي قال " نثمن جهود السلطات الصينية في إجلاء 10 من طلابنا من ووهان" لافتا إلى أن هناك إجراءات صحية احترازية بمطار الرياض مع وصول الطلاب السعوديين الذين تم إجلاؤهم من الصين

وكانت سلطات الطيران المدني في عُمان قررت تعليق جميع الرحلات بين السلطنة والصين ابتداء من اليوم، يذكر أن خارطة انتشار فيروس كورونا عالميا شملت 26 دولة، حيث وصلت أعداد الوفيات بفيروس الكورونا فى الصين لنحو 259 حالة ووصلت الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا 12 ألفا داخل الصين و150 خارجها وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاج لها

وكانت الخطوط الجوية السعودية، قد علّقت رحلاتها من وإلى مدينة "جوانزو" الصينية بسبب فيروس كورونا.