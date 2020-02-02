إلى جانب التونسيين.. الجزائر تجلي طلبة ليبيين من "ووهان" الصينية

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الأحد، إجلاء طلبة ليبيين إلى جانب 10 رعايا تونسيين و36 جزائريا عبر رحلة خاصة من مدينة ووهان الصينية بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.

جاء ذلك وفق ما ذكره التلفزيون الجزائري الحكومي نقلا عن بيان لرئاسة الجمهورية.

وفي بيان سابق أكدت الرئاسة الجزائرية أن الطائرة التي ستجلي الجزائريين من مدينة ووهان الصينية (عددهم 36 شخصا) ستنقل أيضا 10 تونسيين بناء على طلب من سلطات بلادهم.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان ثان أن هذه الطائرة ستجلي أيضا طلبة ليبيين من ووهان الصينية بطلب من سلطات بلادهم دون ذكر عددهم.

وكانت طائرة للخطوط الجوية الجزائرية انطلقت فجر الأحد باتجاه ووهان الصينية لتاجلاء 36 جزائريا اغلبهم من الطلبة بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.

وبعثت الجزائر على متن الطائرة المغادرة الى ووهان مساعدات للصين، تتمثل في 500 الف قناع و20 الف نظارة وقائية و300 ألف قفاز وفق الرئاسة .

ومن المنتظر وصول الطائرة الى الجزائر الاثنين، حيث سيتم عزل المرحلين والطاقم الطبي والملاحي 14 يوما للتاكد من عدم اصابتهم بالفيروس.

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ولم تسجل الجزائر الى الآن أي حالة اصابة بفيروس كورونا الجديد حسب تأكيد مدير الوقاية بوزارة الصحة جمال فورار الأحد في تصريحات للإذاعة الحكومية.

وفرضت السلطات الجزائرية اجراءات رقابية وكاميرات حرارية في معابرها الحدودية والمطارات والموانئ.

وفيروس كورونا الجديد ينتقل عن طريق الجو عبر التنفس والعطس والسعال.

وكشفت الصين لأول مرة عن هذا الفيروس في 12 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بمدينة ووهان وسط البلاد.

وارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس الى 304 وبلغ عدد الاصابات 14 الف و380 حالة، حسب اخر الاحصائيات.

كما أعلنت الفلبين الأحد أول حالة وفاة لصيني بفيروس كورونا الجديد خارج بلاده.



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