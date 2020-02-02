"لو امتلكت دراجة سأقودها في الخيمة".. طفل سوري يحقق أمنيته

إدلب/ الخليج 365
حقق فاعل خير تركي، أمنية الطفل السوري صبح كعود بامتلاك دراجة هوائية، في محافظة إدلب شمال غربي البلاد.
وفقد كعود، والده العام الماضي، في قصف جوي شنته قوات النظام السوري وروسيا جنوبي إدلب، قبل أن يغادر رفقة أسرته للعيش بمخيم للنازحين في مدينة سرمدا شمالي المحافظة.
وبعد مرور أسبوعين على نشر وكالة الخليج 365 لقصة الطفل وأسرته، أقدم فاعل خير تركي من العاصمة أنقرة على تلبية أمنية الطفل وأهدا له دراجة هوائية.
وصرح الطفل وقتها لمراسل الخليج 365 قائلا: "أريد دراجة هوائية، إذا كان لدي واحدة لن ألعب في الأوحال بالخارج، وسأقودها وسط الخيمة".
بدوره، أوضح فاعل الخير، الذي رفض ذكر اسمه، أنه تأثر كثيرا بقصة الطفل كعود وعائلته، وقرر تحقيق أمنيته بامتلاك دراجة هوائية.
من جانبها، أعربت أم صبح، عن ترحيبها الكبير بهذه المبادرة التي أدخلت السعادة على قلب ابنها الصغير.
وقدمت الشكر، لفاعل الخير، ولوكالة الخليج 365 على الإسهام في هذه المبادرة.
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