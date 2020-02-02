مواجهات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي جنوبي الضفة الغربية

الخليل/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-

اندلعت مواجهات جنوبي الضفة الغربية، الأحد، بين فلسطينيين منددين بصفقة القرن الأمريكية المزعومة، وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي. وقال شهود عيان لوكالة الخليج 365، إن الجيش الإسرائيلي استخدم الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق مسيرة على المدخل الشمالي لمدينة الخليل. بدورهم، رشق شبان القوات الاسرائيلية بالحجارة، وأضرموا النار في إطارات مطاطية. وندد عشرات المواطنين وطلبة الجامعات بصفقة القرن، خلال مسيرة دعت لها فصائل فلسطينية. Advertisements والثلاثاء، أعلن ترامب في مؤتمر صحفي بواشنطن "صفقة القرن" المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو. وتتضمن الخطة التي رفضتها تركيا وعدة دول والسلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل. وبحسب خطة "ترامب" تحتفظ إسرائيل بالأغوار، وبكامل الحدود الشرقية للضفة الغربية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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