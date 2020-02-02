تركيا ترسل تعزيزات لوجستية إلى الحدود السورية

هطاي/ الخليج 365
أرسل الجيش التركي، الأحد، تعزيزات لوجستية إضافية إلى وحداتها العاملة على الحدود مع سوريا.
وبحسب مراسل الخليج 365، وصلت 15 شاحنة عسكرية محملة بمتاريس اسمنتية إلى قضاء ريحانلي بولاية هطاي.
ويصل ارتفاع المتاريس الاسمنتية إلى مترين، ووزن الواحد منها 9 أطنان.
وتتميّز المتاريس المرسلة إلى الحدود السورية، بأنها مقاومة للرصاص.
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