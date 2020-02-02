بمشاركة تركيا.. "التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعا طارئا لبحث "صفقة القرن"

اسطنبول/ الخليج 365

تعقد منظمة التعاون الإسلامي، الإثنين، اجتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية، غدا الاثنين، لبحث موقف المنظمة من "صفقة القرن" التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها المنظمة، الأحد على حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأوضحت المنظمة أن الاجتماع الوزاري الطارئ، سينعقد في مقر المنظمة بمدينة جدّة السعودية.

Advertisements

وقالت المنظمة في تغريدتها: "ينعقد غدا الاجتماع الطارئ مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية، لبحث موقف المنظمة من "صفقة القرن"، بمقر الأمانة العامة.

وسيشارك في الاجتماع الطارئ من الجانب التركي، وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو.والثلاثاء الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن "صفقة القرن"، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة التي رفضتها تركيا وعدة دول وكذلك السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.