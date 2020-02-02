شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان يبدأ زيارة إلى جيبوتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ رئيس وزراء السودان الدكتور عبدالله حمدوك، اليوم الأحد، زيارة إلى جيبوتى، تستغرق يومين، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس الجيبوتى إسماعيل عمر جيلى، ورافق حمدوك فى الجولة كل من السفير عمر بشير مانيس وزير شئون مجلس الوزراء السودانى، ومدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة السوداني، والفريق ركن جمال الدين عبدالحميد المدير العام لجهاز المخابرات. وكان في استقبال رئيس وزراء السودان نظيره الجيبوتي عبدالقادر كامل، وعدد من المسئولين وأعضاء السفارة السودانية بجيبوتي، وفور وصوله بحث حمدوك مع نظيره الجيبوتي العلاقات المشتركة بين البلدين وسبل تطويرها.

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