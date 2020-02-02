شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية السعودية يبحث مع سفير قبرص تطوير العلاقات الثنائية للبلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس بالمملكة العربية السعودية، عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية قبرص لدى المملكة ستافروس افجوستيدس.

وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في العديد من المجالات، إضافة إلى بحث الأوضاع الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية سلطان بن فهد بن خزيم.

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وكان عادل الجبير، بحث خلال زيارته للاتحاد الأوروبي بمدينة بروكسل، اليوم الثلاثاء، مع عضو البرلمان الأوروبي من مجموعة حزب الشعب الأوروبي ونائب رئيس لجنة التوظيف والشؤون الاجتماعية، توماس زيشوفسكي، مجالات التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.

‏‎وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الجانبين استعراضا خلال اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية بالمملكة العربية السعودية، وعضو مجلس الوزراء، خلال زيارته الرسمية للاتحاد الأوروبى، بوزيرة خارجية مملكة إسبانيا أرانشا غونزاليز لايا، ‏‎ووفقا لبيان بالوكالة الأنباء السعودية "واس" جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية