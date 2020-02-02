شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تخصص مليارى دولار لمشاريع استثمارية فى موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان تخصيص مليارى دولار لمشاريع استثمارية وتنموية وقروض ميسرة لموريتانيا.

ويأتى الإعلان تزامنا مع الزيارة التى يقوم بها الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى، لدولة الإمارات والذى عقد صباح اليوم الأحد جلسة مباحثات مع ولى عهد أبوظبى، الشيخ محمد بن زايد.

وتناولت المباحثات - التي جرت بقصر الوطن في أبوظبي - العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والجمهورية الإسلامية الموريتانية، في مختلف المجالات، وسبل تنميتها وتعميقها بما يعزز قاعدة المصالح المشتركة بين البلدين و الشعبين الشقيقين إضافة إلى الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.

كما تطرقت المباحثات بين الجانبين إلى العلاقات الإماراتية - الأفريقية بوجه عام و القضايا و الملفات الإقليمية و الدولية محل الاهتمام المشترك.

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وكان ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نشر تغريدة على "تويتر" رحب فيها بالرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني، الذي وصل إلى أبو ظبي، أمس السبت.

وقال الشيخ محمد بن زايد "أرحب بأخي محمد ولد الغزواني رئيس موريتانيا الشقيقة"، مؤكدا أن "ما يجمع بلدينا تاريخ طويل من العلاقات الأخوية المتينة".

وأضاف "أمامنا اليوم فرص عديدة ومتنوعة لتعميق هذه العلاقات وتعزيز التعاون في مختلف المجالات والتشاور في قضايا ومستجدات المنطقة".