شكرا لقرائتكم خبر عن إيران ترحب باختيار علاوى رئيسا لوزراء العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن عباس موسوى، المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله إن طهران ترحب باختيار محمد توفيق علاوى رئيسا لوزراء العراق. وقال موسوى "فى إطار الدعم المستمر للاستقلال والسيادة الوطنية ووحدة الأراضى وتعزيز أسس الديمقراطية فى العراق، نرحب بتكليف محمد توفيق علاوى برئاسة وزراء هذا البلد".

وعلى جانب أخر، احتشد مئات العراقيين، اليوم الأحد، فى الشوارع بالعاصمة بغداد، احتجاجا على اختيار محمد توفيق علاوى، رئيسا للوزراء، خلفا لعادل عبد المهدى.

وتعهد علاوى، رئيس وزراء العراق الجديد، أكد إنه يتعهد بتشكيل تشكيل الحكومة بعيداً عن المحاصصة، موضحاً أنه يجب إطلاق حوار فورى مع المتظاهرين السلميين وفقاً للدستور والقانون، كما أنه سيشرف على الحوار بنفسه.

وقال التلفزيون العراقى، إن الرئيس العراقى برهم صالح كلف أمس السبت، محمد توفيق علاوى برئاسة الوزراء، لينهى أزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من شهرين، وسيدير علاوى البلاد لحين يتسنى إجراء انتخابات مبكرة، ويتعين عليه تشكيل حكومة جديدة خلال شهر.

Advertisements

ومن جانبه، تعهد علاوى بتشكيل تشكيل الحكومة بعيداً عن المحاصصة، موضحاً أنه يجب إطلاق حوار فوري مع المتظاهرين السلميين وفقاً للدستور والقانون، كما أنه سيشرف على الحوار بنفسه.

وتابع خلال كلمه له بعد توليه تشكيل الحكومة الجديدة، أنه يعهد بحماية المظاهرات السلمية ومكافحة الفساد، كما تعهد أتعهد بتحقيق الأمن وحصر السلاح بيد الدولة وحماية المتظاهرين، وحماية العملية الانتخابية والوقوف بوجه أي تدخل خارجي.

قال التلفزيون العراقى، إن الرئيس العراقى برهم صالح كلف اليوم السبت، محمد توفيق علاوى برئاسة الوزراء، لينهى أزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من شهرين. وسيدير علاوى البلاد لحين يتسنى إجراء انتخابات مبكرة. ويتعين عليه تشكيل حكومة جديدة خلال شهر.