شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يستقبل رئيس موريتانيا لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، محمد ولد الغزوانى، رئيس موريتانيا اليوم الأحد، ووصف العلاقات الثنائية بين البلدين، أنها تاريخ طويل من العلاقات الأخوية المتينة.

ونشر بن زايد عبر تويتر، صور من استقبال رئيس موريتانيا وعلق عليها :" أرحب بأخى محمد ولد الغزوانى رئيس موريتانيا الشقيقة.. ما يجمع بلدينا تاريخ طويل من العلاقات الأخوية المتينة، وأمامنا اليوم فرص عديدة ومتنوعة لتعميق هذه العلاقات وتعزيز التعاون في مختلف المجالات والتشاور فى قضايا ومستجدات المنطقة".



محمد بن زايد ورئيس موريتانيا



محمد بن زايد

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، أن أكثر من مليار إنسان حول العالم يعيشون فى بيئات غير صحية تهدد حياتهم، مشددا على أن الإمارات تسعى إلى تغيير هذا الواقع للأفضل بمواصلة التضامن والدعم.

وقال محمد بن زايد عبر تويتر:"أكثر من مليار إنسان حول العالم يعيشون في بيئات غير صحية تهدد حياتهم.. فى اليوم العالمى الأمراض المدارية المهملة الأول والذى يوافق يوم غد30 يناير.. نسعى أفراداً ومجتمعات ومنظمات وشركاء إلى تغيير هذا الواقع للأفضل بمواصلة تضامننا ودعمنا ومد يد العون لهم".

Advertisements

وفى سياق آخر، التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة 24 مواطنا ومواطنة يمثلون الدفعة الأولى من خريجى "برنامج تجارة التجزئة المهنى لتدريب وتمكين المواطنين للعمل فى القطاع الخاص" الذى ينظمه مركز أبوظبى للتعليم والتدريب التقنى والمهنى، وذلك بحضور الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولى عهد أبوظبى.



استقبال رسمى لرئيس موريتانيا فى أبو ظبى



ولى عهد أبو ظبى ورئيس موريتانيا

وحسب موقع الرؤية، هنأ الشيخ محمد بن زايد خريجى البرنامج وتبادل معهم الأحاديث حول أهمية برامج التدريب العملى فى إعداد وصناعة كوادر وطنية مؤهلة فى المجالات كافة تسهم فى مسيرة تنمية الوطن.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حرص قيادة الدولة الحكيمة برئاسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة على تأهيل الشباب وإعدادهم لسوق العمل من خلال إكسابهم الخبرات والمهارات والأدوات العملية التى تمكنهم من العمل فى مختلف القطاعات فى الدولة سواء الحكومية أو الخاصة.

وقال إن تمكين أبناء الوطن يأتي ضمن أولويات رؤية الإمارات واستراتيجيتها التى تعد الإنسان الهدف الرئيس للتنمية ومشاريعها الوطنية كافة بوصفه الثروة الأغلى والمورد الأهم والركيزة الأساسية التى يقوم عليها بنيان الدولة وضمان استمرار مسيرتها نحو التقدم والازدهار.

من جانبه، عبر وفد مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني - يرافقه مدير عام المركز مبارك سعيد الشامسي - عن سعادته بلقاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مثمنين الاهتمام الذى يحظى به المركز ومبادراته الهادفة إلى تعزيز رؤية الدولة التنموية التى محورها الإنسان.