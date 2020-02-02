شركة لينكولن توقف تصنيع طراز MKZ بنهاية العام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة لينكولن الأمريكية المصنعة للسيارات وقف تصنيع طراز MKZ بنهاية العام الجاري.



وذكر موقع "موتور وان"، المختص بأخبار السيارات،أن قرار لينكولن بوقف تصنيع الطراز جاء بعد اتفاق بين شركة فورد المالكة وشركة ريفيان المصنعة للسيارات الكهربائية لتبادل التعاون.

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وينص اتفاق الشراكة بين فورد وريفيان على توفير مصنع فورد بمنطقة "هورموسيلو" بالمكسيك، ليكون محلا لتطوير وصناعة السيارات الكهربائية التي ستطرح بالاشتراك بين فورد وريفيان.

ومع وقف تصنيع الطراز، ستكون نسخة 2020 هي الأخيرة.

جدير بالذكر أن شركة فورد المالكة لماركة لينكولن استثمرت في شركة "ريفيان" 500 مليون دولار في 2019 لاستغلال خبراتها في تصنيع الموديلات الكهربائية بمختلف فئاتها.