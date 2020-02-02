ميني تطلق كوبر SE الكهربائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة ميني إطلاق سيارتها الكهربائية Cooper SE الجديدة في الأسواق خلال فصل الربيع المقبل بسعر يبدأ من 32 ألفا و500 يورو.



وأوضحت الشركة البريطانية أن سيارتها الكهربائية الصغيرة يمكن تمييزها عن الموديل العادي من خلال العناصر التصميمية الصفراء وشبكة المبرد المغلقة والعجلات الجديدة.

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وتتميز السيارة Cooper SE ببطارية سعة 33 كيلووات ساعة وتتيح بلوغ مدى السير 270 كلم، وفي ظل ظروف مثالية ستكفي 35 دقيقة فقط لشحن 80% من سعتها أو 1.4 ساعة لاستكمال عملية الشحن.

ويتولى دفع السيارة محرك كهربائي بقوة 135 كيلووات/184 حصانا، مع عزم دوران أقصى يبلغ 270 نيوتن متر. وبفضل هذه القوة تنطلق السيارة من الثبات إلى سرعة 60 كلم في غضون 3.6 ثانية، وتنطلق بسرعة 100 كلم/س في غضون 7.3 ثانية، في حين تقف السرعة القصوى على أعتاب 150 كلم/س.

وتزخر المقصورة الداخلية بأجهزة قياس رقمية يمكن من خلالها التعرف على سرعة القيادة ومدى السير المتبقي وبيانات القيادة الأخرى المهمة.