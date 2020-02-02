تعرف على تفاصيل هاتف Galaxy Z Flip من سامسونج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

نشر موقع ألماني مواصفات وصورا خاصة بالهاتف الذكي Galaxy Z Flip القابل للطي المرتقب طرحه من شركة سامسونج.



وأضاف WinFuture أن الهاتف يأتي مع تعديلات برمجية تجعله مناسبا بصورة خاصة لصور "أنستقرام"، وينتظر الإعلان عنه رسميا خلال شهر فبراير/شباط المقبل.

ويأتي الهاتف مع شاشة تطوى أفقيا، ويبلغ قياسها 6.7 بوصة حين الفتح، وهي تحمل اسم Infinity Flex، ويمكن فتح الهاتف بحرية بفضل المفصل بزاوية بين 70 و110 درجات، بحسب ما نشرت البوابة العربية للأخبار التقنية.

وتأتي شاشة الهاتف مع نسبة أبعاد 22:9، وهي بدقة 2636×1080 بكسل، أما الكاميرا الأمامية فستكون ضمن الشاشة في منتصف أسفل الحافة العلوية.

وتدعم الشاشة تقنية HDR10+، وهي مغطاة بزجاج رقيق للغاية، يُفترض أن يوفر حماية أفضل بكثير من غطاء الحماية الموجود على هاتف "جالاكسي فولد" Galaxy Fold القابل للطي الحالي.

ومن المزايا الخاصة في الهاتف أيضا؛ الشاشة الخارجية الأصغر، التي تأتي تحت الجزء الخلفي من الغطاء الخارجي المصنوع من زجاج "جوريلا جلاس 6".

Advertisements

وتأتي الشاشة الخارجية بقياس 1.06 بوصة وبدقة 300×116 بكسل. وهي من نوع Super AMOLED مع دعم التشغيل الدائم، لعرض الوقت، والإشعارات المختلفة.

وداخليا، يحتوي الهاتف على معالج "سنابدراجون 855+" ثماني النوى بتردد 2.84 جيجاهرتز. وهناك ذاكرة (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، التي يمكن للمستخدم توسيعها باستخدام بطاقات الذاكرة الخارجية microSD، ولأن الهاتف سيأتي مع هذا المعالج، يبدو أنه لن يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

وبالإضافة إلى ذلك، يأتي الهاتف مع كاميرتين خلفيتين، تقدم كل منهما دقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8 للرئيسية، وفتحة عدسة f/2.2 للأخرى التي تدعم التصوير العريض بزاوية 123 درجة.

أما الكاميرا الأمامية فهي تأتي بدقة 10 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0. وذكر الموقع أن الهاتف يأتي مع بطارية من جزأين، وسعة إجمالية قدرها 3,300 ميلي أمبير/ساعة.

وسيدعم الهاتف تقنية الشحن السريع باستطاعة 15 واط عبر منفذ USB Type-C، في حين سيدعم تقنية الشحن اللاسلكي باستطاعة 9 واط خيارا.

ويبلغ حجم الهاتف نحو 183 جراما، ويأتي مع قارئ بصمة على جانبه، وعند فتح الهاتف يكون بسماكة 7.2 ميليمترات، أما حين طيه فتصل السماكة إلى 15.3 أو 17.3 ميليمتر.

ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم One UI 2.0 الخاصة بسامسونج والمبنية على نظام أندرويد 10. وسوف يتوفر الهاتف في أوروبا بدءا من 14 فبراير/شباط المقبل بسعر يقارب 1,500 يورو.