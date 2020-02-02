جوكر يتصدر السباق إلى «بافتا» الأحد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يخوض فيلم «جوكر» الأحد (التاسع من فبراير) حفلة توزيع جوائز بافتا السينمائية البريطانية في موقع الأوفر حظاً، في ظل انتقادات بسبب النقص في التنوع في الترشيحات. والفيلم من إخراج تود فيليبس، وحاز 11 ترشيحاً لجوائز «بافتا»، كما هي الحال مع الأوسكار الذي توزع جوائزه. ومرشح في ثلاث فئات من أصل أربع رئيسية.

توزع جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا) في حفل كبير تستضيفه قاعة «رويال ألبرت»، في لندن بحضور الأمير وليام وزوجته دوقة كمبريدج كيت ميدلتون.

يتنافس «الجوكر»، مع كل من «ذي آيريشمان» من إخراج مارتن سكورسيزي وإنتاج «نتفليكس»، و«وانس ابون اي تايم إن هوليوود» أو «حدث ذات مرة في هوليوود»، آخر أفلام كوينتن تارانتينو الذي يتغنى بهوليوود الستينات، على جائزة أفضل فيلم. وتشتد المنافسة بينهم وبين الفيلم التاريخي الدرامي «1917»، و«باراسايت» الفائز بجائزة السعفة الذهبية لمهرجان كان.

يحاول حفل هذا العام الاقتراب من «الحياد الكربوني»، مع التخلي عن البلاستيك الأحادي الاستخدام والأكياس التي تحوي هدايا صغيرة غير صديقة للبيئة، مع استخدام سجادة حمراء مصنوعة من مواد أعيد تدويرها. وطلب من المدعوين كذلك اختيار ملابس سبق ارتداؤها، أو اختيار أزياء من دور لها سياسات خاصة بالحفاظ على البيئة.

وينافس يواكين فينيكس بطل «جوكر» والذي نال جائزة غولدن غلوب في كانون الثاني/يناير، على بافتا أفضل ممثل مع ليوناردو دي كابريو (وانس ابون ايه تايم إن هوليوود)، وآدم درايفر (ماريدج ستوري)، وتارون إيغرتون (روكيتمان)، وجوناثان برايس (ذي تو بوبس).