رييكا الكرواتية تحتفل بتتويجها عاصمة للثقافة الأوروبية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفلت مدينة رييكا الساحلية الكرواتية بتتويجها عاصمة للثقافة الأوروبية 2020. وتحدى آلاف الأشخاص من بينهم سياح الطقس الماطر لحضور الاحتفال الثقافي الذي استضافته المدينة التي تعد 3 كبرى المدن في كرواتيا، وأول مدينة في البلاد تحصل على لقب عاصمة الثقافة الأوروبية الذي تتم مشاركته هذا العام مع غالواي الإيرلندية.

نظمت عشرات الفعاليات في أنحاء المدينة، بمشاركة مئات الفنانين في حفلات موسيقية عدة، من بينها المخصص للموسيقى الكلاسيكية، والتي أقيمت في مبنى سوق السمك التاريخي في المدينة. إضافة إلى عروض صوتية وبصرية تفاعل معها الجمهور.

وقال رئيس بلدية المدينة فويكو أوبرسنيل: «إن الحدث يروي قصة ميناء التنوع في رييكا»، وهو شعار الحدث الذي يستمر لمدة عام. وخلال العام، تستضيف المدينة عشرات الأحداث الفنية والثقافية، بما في ذلك نسخة خاصة من كرنفالها الشهير في وقت لاحق من فبراير/شباط.

وكانت رييكا التي يبلغ عدد سكانها حوالى 120 ألف شخص، ميناء صناعياً مزدهراً ومركز صناعة السفن في كرواتيا التي كانت مزدهرة في الماضي، إلا أنه أصبح يكافح اليوم للحفاظ على وجوده. وتعمل المدينة حالياً على تعزيز رصيدها السياحي بزيادة عدد الزائرين لمعالمها الثقافية؛ إذ تتمتع بتاريخ غني بعدما سيطرت عليها قوى ودول مختلفة طوال القرن العشرين، من الإمبراطورية النمساوية المجرية، مروراً بالحكم الإيطالي والاحتلال النازي، وصولاً إلى يوغوسلافيا (سابقاً) وأخيراً كرواتيا.