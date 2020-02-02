فرنسا تزيد قواتها الساحلية لمكافحة الإرهاب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية في بيان الأحد، أن عدد القوات الفرنسية التي تعمل في منطقة الساحل في مكافحة العمليات الأكثر دموية للجماعات الإرهابية سيرتفع من 4500 إلى 5100 عسكري.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن خلال «قمة بو» مع قادة دول منطقة الساحل الخمس، في كانون الثاني/يناير تعزيز القوة بـ220 جندياً إضافياً. لكن قرر أن يرفع هذا العدد إلى 600 عسكري إضافي. وأوضحت وزيرة الجيوش فلورانس بارلي في البيان أن «الجزء الأساسي من القوة سينشر في المنطقة التي تسمى الحدود الثلاثة بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر».