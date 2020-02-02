شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تجلي رعاياها من الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إنه يتم نقل بعض المواطنين البريطانيين جواً إلى أوروبا من مدينة «ووهان» الصينية، مركز انتشار وباء كورونا، على متن طائرة فرنسية من المتوقع أن تهبط في وقت لاحق الأحد. وقال راب لسكاي نيوز «نعم هناك طائرة فرنسية أخرى من المتوقع أن تعود إلى أوروبا اليوم وتقل بعض المواطنين البريطانيين». ولم يذكر عدد البريطانيين الجاري نقلهم.

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