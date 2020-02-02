شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يدفع روسيا لفرض تأشيرات على الصينيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فرضت روسيا السبت على السياح الصينيين الحصول على تأشيرات لدخول أراضيها، وأوقفت منح الصينيين تأشيرات عمل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. وقالت الحكومة الروسية على موقعها الإلكتروني، إن هذه التدابير تهدف إلى «ضمان أمن البلاد وحماية الصحة العامة والحيلولة دون انتشار فيروس كورونا المستجد». وأشار الموقع إلى أن أجهزة الأمن الروسية التي يتبع لها حرس الحدود ستباشر تنفيذ الإجراء الجديد المتعلق بالتأشيرات السياحية اعتباراً من منتصف ليل السبت. ومنذ العام 2000، يحق للسياح الصينيين السفر إلى روسيا من دون تأشيرة. كما تقرر أيضاً توقف وزارتي الداخلية والخارجية عن منح تأشيرات عمل للمواطنين الصينيين. وقالت الخارجية الروسية إن هذه الإجراءات «عائدة إلى الظروف الاستثنائية وهي موقتة». كانت موسكو قد علقت العمل بالتأشيرات الإلكترونية التي كان يحصل عليها الصينيون لدخول بعض المناطق في أقصى الشرق وفي روسيا الغربية منذ الخميس الماضي.
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