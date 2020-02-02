شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا توقف رحلاتها الجوية مع الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، الأحد، إن بلادها ستعلق مؤقتاً كل الرحلات الجوية من وإلى بر الصين الرئيسي اعتباراً من يوم الأربعاء، وستمنع الزوار الذين كانوا في الصين من الدخول أو العبور العارض لمدة 14 يوماً.

وأضافت أن الحكومة ستتوقف عن منح تأشيرات مجانية للمواطنين الصينيين، كما ستوقف عن إصدار التأشيرات عند الوصول لمن يعيشون في البر الرئيسي للصين. وطلبت من الإندونيسيين عدم السفر إلى الصين بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.

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