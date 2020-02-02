زيت مقدس يقتل 20 شخصاً في كنيسة بتنزانيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لقي 20 شخصاً على الأقل مصرعهم، في تدافع بكنيسة إنجيلية كانت تقيم مراسم في باحة في شمال تنزانيا. وقال مفوض المنطقة في بلدة موشي الواقعة شمالاً «كيبي واريوبيا» حتى الآن قضى 20 شخصاً، لكن حصيلة القتلى يمكن أن ترتفع نظراً لوجود جرحى«. وقع الحادث بعد ظهر السبت عندما كان حشد يحضر مراسم للصلاة يقودها الواعظ الشهير بونيفاس موامبوزا. ووقع التدافع عندما صب موامبوزا، ما قال إنه»زيت مقدس«على الأرض، وهمّ الحشد للمسه على أمل الشفاء من أمراضهم، بحسب شهود عيان. وقالت واحدة من الشهود: إن»موامبوزا صب الزيت المقدس على الأرض، فسقط العشرات فوراً أرضاً«. وقال شاهد آخر:»كان الأمر فظيعاً، دهس الناس بدون رحمة وتدافعوا بأكواعهم".