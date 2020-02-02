دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هواوي تؤكد إستعدادها للعودة لإستخدام خدمات جوجل في حالة إنهاء الحظر ظهر على التقنية بلا حدود.

أكدت العملاق الصيني في تصريحات نشرت مؤخراً على إستعدادها لإستخدام خدمات جوجل في هواتفها الذكية من جديد، وذلك في حالة إنهاء الحظر الأمريكي على الشركة.

أشار Fred Wangfei من هواوي في تصريحات سابقة، إلى أن الشركة لا تخطط في الوقت الراهن لإستخدام خدمات جوجل، من متجر جوجل بلاي أو الجي ميل أو أيضاً خرائط جوجل حيث تعمل الشركة في الوقت الحالي للإنتقال إلى بدائل جديدة لخدمات جوجل.

وفي تقرير جديد جاء من WinFuture أكد على أن هواوي لا تخطط لقطع العلاقات مع شركة جوجل بشكل كامل، لذا قد تعود الشركة لإستخدام خدمات جوجل من جديد في حالة إنهاء الحظر الأمريكي.

Advertisements

من جانب أخر أكد متحدث من هواوي على أن Android هو الإختيار الأول كنظام لهواتف هواوي، كما أشار أيضاً إلى أن خدمات جوجل ونظام الأندوريد هي من أهم العوامل التي دعمت شركة هواوي لتحتل المركز الثاني في شحنات الهواتف الذكية في العالم.

ولقد قدمت هواوي هاتف Mate 30 Pro للأسواق بنظام الأندوريد المفتوح مع غياب خدمات جوجل، ولا يختلف الحال في الكثير من إصدارات الشركة الأخيرة أيضاً، وهي أحد أهم العقبات التي تمنع هواوي من الإنتشار بالإصدارات الجديدة في الأسواق العالمية، نظراً لإعتماد الكثير من المستخدمين على خدمات جوجل بشكل رئيسي في الهواتف الذكية.

المصدر

هذا الموضوع هواوي تؤكد إستعدادها للعودة لإستخدام خدمات جوجل في حالة إنهاء الحظر ظهر على التقنية بلا حدود.