منح صناعة الافلام للطلاب والهواة والمحترفين لعام 2020

دبي - بواسطة محمد فارس

تتوافر العديد من الجهات التي تتعهد بدعم الطلاب وصناع الأفلام ومساعدتهم على اتمام مشاريعهم أو انتاجها، وبدورنا كموقع يهتم في هذه المجالات سنستعرض واياكم فيما يلي أفضل منح صناعة الافلام التي يمكن أن يتقدم لها الطلاب والهواة والمحترفين حول العالم.

* منح صناعة الافلام الوثائقية

1- مختبر الأفلام الوثائقية Film Independent

اذا كان لديك فيلم وثائقي في مرحلة قبل الانتاج فبامكانك التقدم لمنحة برنامج التوجيه

لـ Film Independent، الموعد النهائي هو 3 ديسمبر – مغلق.

2- معهد تريبيكا السينمائي

برنامج Short Documentary Program: American West 2020

اذا كنت صانع للأفلام الوثائقية وتعيش في الغرب يمكنك التقدم، سيتم تنظيم

الفعالية ضمن مهرجان big sky وبامكانك الحصول على 25 ألف دولار

مقدمة من معهد تريبيكا، الموعد النهائي :13 ديسمبر- مغلق. 3- المعهد الاسكتلندي الوثائقي للاستشارات

اكتسب المعهد الاسكتلندي بسرعة شهرة واسعة وأصبح يقف وراء الكثير

من الوثائقيات الرائعة في المنطقة لذا اذا كنت مقيما في اسكتلندا فهذا المعهد

خيار جيد لك، الموعد النهائي : 6 يناير – مغلق. 4- ITVS Open Call

اذا كنت تعمل على مشروع فيلم بطول البث القياسي فيمكنك الحصول على

التمويل من ITVS بما يتراوح بين 150,000 الى 350,000 دولار،

الموعد النهائي : يبدأ في 6 يناير الى موعد سيتم تحديده في فبراير. 5- منح انتاج مشاريع وسائل الاعلام المقدمة من NEH

مؤسسة NEH و هي اختصار لـ National Endowment for the Humanities

اي الوقف الوطني للعلوم الانسانية وهي مؤسسة للدعم الحكومي من قبل الحكومة الأمريكية

للوثائقيات التي تتناول العلوم الانسانية وهي مؤسسة غير ربحية ويمكننا القول

أن عملية التقدم للمنحة ليست بالعملية السهلة ولكنها تستحق العناء حيث تصل المنحة

المقدمة الى 650,000 دولار، الموعد النهائي : 8 يناير – مغلق.

6- شاشة أستراليا (Screen Australia) تطوير الوثائقيات

يمكنك الحصول على منحة تصل الى 30,000 دولار من Screen Australia

اذا كنت ترغب في صنع وثائقي أسترالي أو منتج مشترك الموعد النهائي: 24 يناير- مغلق.

7- برنامج Sundance Documentary Creative Producing Fellowship and Lab

سيختار معهد صنداس المنتجين الذين لديهم وثائقيات في مرحلة الانتاج اوبعده

لحضور مختبر الانتاج الابداعي وليكونوا جزء من برنامج ابداعي لمدة عام،

الموعد النهائي :11 فبراير- مفتوح. 8- صندوق صندانس للأفلام الوثائقية (Sundance Documentary Fund)

تعتبر هذه المنحة عنصرا أساسيا في برنا مج صندانس للأفلام الوثائقية وتبحث عن أفلام

متقنة و يمكن أن تحصل من خلالها على ما يتراوح بين 20,000 الى 50,000 دولار

وذلك حسب نوع التقدم (تصوير، انتاج/ بعد الانتاج)، الموعد النهائي : 17 فبراير- مفتوح. 9- صندوق Visions Sud Est

اذا كنت تحتاج الى دعم للأفلام الوثائقية في مرحلة الانتاج أو بعد الانتاج

وكنت من آسيا أو أفريقيا أو أمريكا اللاتينية أو أوربا الشرقية فيمكنك الحصول

على دعم من من Visions Sud Est، الموعد النهائي : 27 فبراير – مفتوح. 10- صندوق غوتشي تريبكا

الوثائقي (Gucci Tribeca Documentary Fund)

يدعم الأفلام الوثائقية التي تسلط الضوء على القضايا ذات الأهمية الاجتماعية

بحدود 10,000 الى 25,000 دولار، موعد التقديم : يفتح في 5 فبراير. 11- صندوق Catapult Film

من المعروف أن المنح تحتاج لأجزاء من تصويرك لتدخل بها في المنافسة

فاذا كنت لا تملك أي اموال لتصوير شيء من الوثائقيات التي ترغب بتصويرها

فان صندوق Catapult Film سيؤمن لك مبلغا يترواح ما بين 5,000 دولار

و 20,000 دولارلتصوير لقطات كافية تدخلك المنافسة، الموعد النهائي: جاري التقديم حالياً..

* منح صناعة الافلام الروائية

1- صندوق الأفلام The Film Fund

سوف يمنح هذا الصندوق جائزة تصل لـ 10,000 دولار الى صانع افلام

بأفضل فكرة مكونة من جملة واحدة لفيلم قصير، الموعد النهائي : 16 ديسمبر – مغلق.

2- Sundance Co//ab Challenge: the Disruptor

يجب الاطلاع على التحديات المتاحة و المتجددة كل شهر لخوض غمارها

والفوز بالجائزة، الموعد النهائي : 16 ديسمبر – مغلق. 3- برنامج منح معهد الدوحة

منح صناعة الافلام التي يقدمها معهد الدوحة دائما ما تبحث عن أصوات سينمائية

من قطر وخارجها، يمكن لصناع الأفلام من قطر التقدم في المواعيد المتداولة

أما المتقدمين من أنحاء العالم فالموعد النهائي يبدأ 1 يناير و ينتهي 14 يناير.

يمكن التقدم بطلب للحصول على تمويل للتطوير او الانتاج أو ما قبل الانتاج

وفقا للمكان الذي تتواجد فيه ان كنت من الشرق الأوسط وشمال افريقيا أو لا. 4- منحة SFFILM Rainin Filmmaking

هي أكبر جهة مانحة للأفلام الروائية في الولايات المتحدة، ويمكنك التقدم بطلب

اذا كان هدفك معالجة قضية العدالة الاجتماعية بطريقة هادفة ومبدعة، تصل منح

التطوير الى 25,000 دولار ومنح مابعد الانتاج حوالي 40,000 دولار،

الموعد النهائي : 22 يناير (عادي) – 12 فبراير (نهائي) – مفتوح. 5- Telluride Film Festival 2020 City Lights Project

يقدم مشروع City Lights فرص للمعلمين الذي يعملون الطلاب العمل السينمائي

ولطلابهم أيضا، الموعد النهائي : 10 فبراير- مفتوح.

6- برنامج Sundance Documentary Creative Producing Fellowship and Lab

سوف يختار معهد صندانس المنتجين الذين لديهم مشاريع في الانتاج أو ما بعد الانتاج

لحضور مختبر الانتاج الابداعي ومن ثم يكونون جزءا من برنامج ارشادي لمدة عام،

الموعد النهائي للتقديم : 11 فبراير – مفتوح. 7- Film Independent Episodic Lab 2020

يقيم ورشات عمل لدعم الكتاب وارشادهم، الموعد النهائي: 11 فبراير – مفتوح.

8- مختبر صنداس للقصة Sundance Episodic Story Lab 2020

سوف يتم اختيار مجموعة من الكتاب وصناع الافلام مع تدريب 6 أيام،

الموعد النهائي : يبدأ 12 فبراير وينتهي 11 مارس.

9-Screen Australia’s Feature Film Production Program

اذا كنت مخرجا استراليا فتواصل مع Screen Australia حيث ان وكالة الافلام الحكومية

تقوم بتخصيص مبالغ كبيرة للأعمال ذات الميزانية المنخفضة ويمكنها ان تغطي 65%

من تكاليف مشروعك، الموعد النهائي للتقديم: 7 فبراير (القرار في 20 أبريل). 10- البرنامج الوطني لـ منح صناعة الافلام

اذا كنت كنديا أو مهاجر مقيما في كندا يمكنك أن تحصل على دعم يتراوح

بين 3,000 الى 5,000 دولار في السنة من الخدمات الفنية، الموعد النهائي

للتقديم حسب المقاطعة لذا تأكد منه بنفسك بالاعتماد على مقاطعتك. 11- Sundance Creative Distribution Fellowship

اذا كنت تريد نشر الفيلم الى أكبر عدد ممكن فيمكن أن يكون العاملين سابقاً

في Sundance دليلك، الموعد النهائي : حتى اكتمال العدد – مفتوج. 12-Panavision’s New Filmmaker Program

للطلاب او صناع الأفلام المستقلين من ذوي الميزانية المحدودة حيث يمكن

لـ Panavision تزويدهم بحزم الكاميرا المجانية، الموعد النهائي للتقديم جاري حالياً.. 13-Cinereach Film

سوف يمنح ما بين 5,000 الى 50,000 دولار لأكثر من 20 فيلما،

الموعد النهائي جاري حالياً… 14- منحة Film Independent Sloan Distribution

تقدم هذه المنحة للأفلام المنتهية أو انها على وشك الانتهاء مع شخصيات تستند

للعلوم والتكنولوجيا مثل عالم أو فيزيائي، الموعد النهائي للتقديم: جاري حالياً…

1- مسابقة كتابة السيناريو Scriptapalooza

هي مسابقة مشهورة في عامها العشرين تحصل الجائزة الأولى على 10,000 دولار

ويحصل الفائزون في التصانيف على 500 دولار، الموعد النهائي : 6 ديسمبر – مغلق.

2- مسابقة ScreenCraft Family Screenplay

يجب أن يتوافر لدى المتسابق برنامج نصي مناسب للعائلة لكي ينافس

على منحة تبلغ 10,000 دولار، الموعد النهائي : 18 ديسمبر – مغلق. 3- Script Pipeline Screenwriting Contest 2020

يحصل الفائز الأول على 25,000 دولار، الموعد النهائي : 31 ديسمبر – مغلق. 4- منحة SFFILM Westridge Screenwriting

تدعم هذه المبادرة تطوير البرامج النصية فان كان المتقدم يمتلك مسودة اولية

من قصته فيمكنه الحصول على 25,000 دولار ومزايا اخرى، الموعد النهائي

للتقديم هو 22 يناير (نظامي) 12 فبراير (نهائي). 5- منحة SFFILM Rainin Screenwriting

يجب أن تعالج القصة قضية العدالة الاجتماعية بطريقة مبدعة و خلاقة،

الموعد النهائي للتقديم: 22 يناير (نظامي) 12فبراير (نهائي). 6- مسابقة ScreenCraft Sci-Fi & Fantasy Screenplay

يمكنك الحصول على 1000 دولار اذا كان لديك نص لفيلم خيالي علمي،

الموعد النهائي : 31 يناير – مغلق. 7- ScreenCraft Screenwriting Fellowship

تقدم للكتاب رحلة مدفوعة الى هوليود وثلاث أشهر من المشاورات الفردية

مع موظفي ومديري ScreenCraft واجتماعات مع الوكلاء، الموعد النهائي

للتقديم: 31 يناير – مغلق.

8-BAFTA Rocliffe Film Call

للكتاب المقيمين في بريطانيا سيتم اختيار ثلاثة نصوص لعرض BAFTA،

الموعد النهائي : 20 فبراير (يبدأ 18 يناير) – مفتوح.

* منح الاعلام والفنون الجديدة

1- منحة NEA ART WORKS

مبادرة تنافسية من الوقف الوطني للفنون في أمريكا وتتراوح الجوائز

بين 10,000 الى 100,000$ الموعد النهائي للتقديم: 13 فبراير – مفتوح.

2- منحة Alfred P. Sloan Foundation New Media

2- منحة Alfred P. Sloan Foundation New Media

يتطلب فيلم يدمج كل الرائعة عن العلم، الموعد النهائي للتقديم: جاري حالياً… 3- صندوق OSVR Developer

لمطوري المحتوى الذين يمكنهم البناء على النظام البيئي المفتوح،

الموعد النهائي للتقديم: جاري حالياً…

4- صندوق Merge AR VR Developer :

يمكن أن يمول مشروعك ان كنت تقوم ببناء لعبة تعليمية أو رقمية أو غيرها،

الموعد النهائي للتقديم: جاري حالياً… 5- Kaleidoscope

تدعم المبدعين في مشاريع الواقع الافتراضي بالموارد التي يحتاجونها،

الموعد النهائي للتقديم: جاري حالياً…

