جاريد كوشنر: هذه آخر فرصة لإنشاء دولة فلسطينية

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن

قال جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومستشاره في البيت الأبيض، إنه لا يمكننا إجبار الفلسطينيين على الرغبة في السلام، بشكل أكبر مما نرغب نحن في أن يكون لديهم سلام.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، الذي يعرض عبر شاشة "mbc مصر": "الفلسطينيون لديهم (لا دولتان) تديرهما (لا حكومتان)، فنجد السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، حيث يوجد الرئيس محمود عباس، وهو في عامه السادس عشر من الحكم، في دورات رئاسية مدة كل منها 4 سنوات، وبالتالي فماكينة الديمقراطية ربما لم تعمل لديهم بالشكل المطلوب، ثم تجد حماس المعترف بها كمنظمة إرهابية تدير غزة، وهي التي تستخدم الأموال التي تدخل إليها بغرض التحريض على العنف، ولديهم معدل فقر يصل إلى 50%، ما يحدث في غزة مأساة فظيعة، والناس هناك رهائن لدى 30 ألف إرهابي".

وتابع: "لدينا موقفا صعبا وكل ما يمكننا فعله هو طرح إطار عمل بحيث إذا ما قررت القيادة تغيير رأيها وتبدأ بالمشاركة، أو إذا دعا الناس قيادتهم لجعل حياتهم أفضل، فالعرض موجود الآن على الطاولة ولا يحتاجون لأن يكون لديهم تخيل كبير عن كيفية جعل حياتهم أفضل، لأننا وضعنا خطة متكاملة نحن ملتزمون بإنجاحها، وإذا أطاحت القيادة الفلسطينية بهذه الفرصة، وهذا احتمال كبير، فبشكل عادل الفلسطينيون لديهم رقم قياسي على مدار 20 عاما، من الفرص الضائعة التي ظهرت، ولديهم 0% من فرص عقد الصفقات".

واستطرد: "في مجال عملي إذا حاول أحدهم عقد صفقة، ويستمر هذا الفشل على مدار 20 عاما، فلابد من استبداله بشخص يمكنه عقد صفقات، أنا مؤمن بأن الرئيس عباس يريد السلام، وأعتقد أنه إنسان كرس حياته من أجل السلام، إما يستطيع هو وفريقه القيام به فهو أمر يعود لهم، وكل ما علينا فعله هو أن نوفر لهم الفرصة وعليهم أن يغتنموها، والآن الفرصة متاحة أمامهم وهم الذين سيقررون ماذا سيفعلون بها، وما سنحاول فعله هو أن نعقد صفقة مع إسرائيل، وسيأخذ الأمر منا شهرين للحديث عن الأرض وكيفية وضع هذه الخريطة، في صورة خريطة فنية لأن ما لدينا هي فكرة خريطة".

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وأوضح: "علينا أن نبحث في كل طريق وفي كل تل وفي كل شبر، وكل ما نريده هو التعرف على كل تلك اللأراضي التي لن يتركها على أي حال، لأن لديهم عائلاتهم هناك وهذا هو الواقع في مقابل توقفهم عن التوسع، والوضع الحالي هو أننا لو لم نفعل ذلك فإن إسرائيل ستستمر في التوسع بنفس السرعة، وبالتالي لن تكون هناك فرصة لإنشاء دولة فلسطينية".

وأشار "كوشنر"، إلى أن هذه هي الفرصة الأخيرة المتاحة للجميع لإنشاء دولة فلسطينية ذات حدود، ويمكنك قيادة سيارة فيها من الأعلى إلى الأسفل، و"لم يحدث من قبل أن تم وضعها بهذه الطريقة ووضع خريطة كان في غاية الصعوبة، لأن هذه المشكلة تم تجاهلها وتم التعامل معها بطريقة غير ناجحة لأعوام عديدة".

وتابع: "أنا لم أخلق هذه المشكلة والرئيس دونالد ترامب، لم يخلق هذه المشكلة، والرئيس عبدالفتاح السيسي، لم يخلق هذه المشكلة ولكننا في موقف اليوم حيث المشكلة قائمة، ونحن حاولنا أن نخرج بأفضل الحلول العملية، التي يمكن تخيلها لحل المشكلة هنا في 2020، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى حياة أفضل للفلسطينيين، واستقرار أكبر للمنطقة وأمن أكثر لإسرائيل".